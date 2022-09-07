Karabük'te maaşlarına zam alan işçiler davul zurna eşliğinde eğlendi - Son Dakika
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Karabük'te maaşlarına zam alan işçiler davul zurna eşliğinde eğlendi

07.09.2022 21:54
Karabük'te maaşlarına zam alan işçiler davul zurna eşliğinde eğlendi

Karabük Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında başlatılan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Karabük Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında başlatılan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu Sözleşme görüşmelerini belediye önünde bekleyen işçilere müjdeyi, Belediye Başkanı Rafet Vergili verdi.

Vergili, burada yaptığı konuşmada, işçinin maşını hiç geciktirmediklerini, günü gününe verdiklerini söyledi.

Toplu sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Vergili, ikramiyeler hariç belediyede en düşük işçi maaşının 8 bin lira olduğunu, her 6 Mayıs tarihinde ise 250 lira ödeme yapacaklarını ifade etti.

Başkanın konuşmasının ardından sevinç gösterileri yapan ve tezahüratta bulunan işçiler, davul ve zurna eşliğinde eğlendi.

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En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
Kaynak: AA

Belediye İş Sendikası, Rafet Vergili, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te maaşlarına zam alan işçiler davul zurna eşliğinde eğlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te maaşlarına zam alan işçiler davul zurna eşliğinde eğlendi - Son Dakika
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