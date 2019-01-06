Karabük Çinli Turistler, Safranbolu'da Kar Yağışının Keyfini Çıkardı
1 saat önce
Karabük ile Bartın arasında ulaşımı sağlayan yolda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Karabük
ile Bartın
arasında ulaşımı sağlayan yolda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Tarihi Safranbolu
ilçesi de beyaz örtüyle kaplandı. Çinli turistler, Hıdırlık Tepesi'nde fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.
Karabük- Bartın yolunun Ahmet Usta
, Beştepeler mevkiilerinde karla kaplanan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalışıyor. Tekir yaylasında ise bir motosikletli yaklaşık 40 santim olan karda gösteri yaptı. Aladağ
mevkiinde ise bir otomobil karlı yolda kayarak yoldan çıktı. Şans eseri uçuruma yuvarlanmaktan kurtulan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
TURİSTLER BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİLER
Karabük'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, tarihi Safranbolu ilçesi de beyaz örtüyle kaplandı. Yağan
kar zeminde tutmazken tarihi binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Çinli turistler, ilçeye hakim olan Hıdırlık Tepesi'nde fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:47 Kaynak: DHA
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