Karabük İdman Yurdu 1-0 Kazandı
Spor

Karabük İdman Yurdu 1-0 Kazandı

Karabük İdman Yurdu 1-0 Kazandı
10.01.2026 19:13
Karabük İdman Yurdu, 52 Orduspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

TFF 3. Lig 3. Grup'un 16. haftasında Karabük İdman Yurdu Spor evinde 52 Orduspor Futbol Kulübü'nü golle 1-0 mağlup etti.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Burak Kamalak, Mustafa Pelit, Furkan Çakır

Karabük İdman Yurdu: Haktan Şentürk, Göksu Mutlu, Samet Balkaya, Muhammet Salih Kaya, Rüzgar Eser Bostan, Muhammed Semih Kocatürk, Seyit Ali Kahya (Barış Kıran dk. 90+3), Caner Can Kaya, Ömer Çetiner, Muhammed Emin Temel (Ahmet Türkyılmaz dk. 71), Kaan Erdoğan (Furkan Kılık dk. 85)

52 Orduspor FK: Taha Tosun, Yiğit Ulaş, Furkan Çetinkaya, Emre Gemici, Kerim Erdoğan (Tolga Cevher dk. 60), Dağhan Erdoğan (Abdullah Özgür Okuyucu dk. 82), Ökkeş Karaoğlu, Umut Can Kırılmaz, Yağızcan Erdem (Efe Yüksel Abdikoğlu dk. 69), Hüseyin Karabey, Zafer Göktuğ Erdem

Goller: Seyit Ali Kahya (dk. 57) (Karabük İdman Yurdu)

Sarı kartlar: Göksu Mutlu, Muhammed Semih Kocatürk, Ahmet Türkyılmaz (Karabük İdman Yurdu), Furkan Çetinkaya, Zafer Göktuğ Erdem (52 Orduspor FK) - KARABÜK

Kaynak: İHA

Orduspor, Karabük, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Karabük İdman Yurdu 1-0 Kazandı - Son Dakika

19:21
Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Matteo Guendouizi’den ilk maçında ilk gol
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Matteo Guendouizi'den ilk maçında ilk gol
19:09
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest
19:05
Gerçek mi yapay zeka mı Süper Kupa finali öncesi tartışma yaratan görüntü
Gerçek mi yapay zeka mı? Süper Kupa finali öncesi tartışma yaratan görüntü
19:04
Dev finale damga vuran pozisyon
Dev finale damga vuran pozisyon
17:54
Suriye’deki YPG’lilere Kandil’den “çatışın“ talimatı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den "çatışın" talimatı
17:39
Canlı anlatım Dev derbide Galatasaray’a soğuk duş
Canlı anlatım! Dev derbide Galatasaray'a soğuk duş
SON DAKİKA: Karabük İdman Yurdu 1-0 Kazandı - Son Dakika
