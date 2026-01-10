Karabük İdman Yurdu 1-0 Kazandı

TFF 3. Lig 3. Grup'un 16. haftasında Karabük İdman Yurdu Spor evinde 52 Orduspor Futbol Kulübü'nü golle 1-0 mağlup etti.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Burak Kamalak, Mustafa Pelit, Furkan Çakır
Karabük İdman Yurdu: Haktan Şentürk, Göksu Mutlu, Samet Balkaya, Muhammet Salih Kaya, Rüzgar Eser Bostan, Muhammed Semih Kocatürk, Seyit Ali Kahya (Barış Kıran dk. 90+3), Caner Can Kaya, Ömer Çetiner, Muhammed Emin Temel (Ahmet Türkyılmaz dk. 71), Kaan Erdoğan (Furkan Kılık dk. 85)
52 Orduspor FK: Taha Tosun, Yiğit Ulaş, Furkan Çetinkaya, Emre Gemici, Kerim Erdoğan (Tolga Cevher dk. 60), Dağhan Erdoğan (Abdullah Özgür Okuyucu dk. 82), Ökkeş Karaoğlu, Umut Can Kırılmaz, Yağızcan Erdem (Efe Yüksel Abdikoğlu dk. 69), Hüseyin Karabey, Zafer Göktuğ Erdem
Goller: Seyit Ali Kahya (dk. 57) (Karabük İdman Yurdu)
Sarı kartlar: Göksu Mutlu, Muhammed Semih Kocatürk, Ahmet Türkyılmaz (Karabük İdman Yurdu), Furkan Çetinkaya, Zafer Göktuğ Erdem (52 Orduspor FK) - KARABÜK
