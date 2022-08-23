İl Genel Meclis Başkanı Sözen'den incelemelerde bulundu - Son Dakika
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İl Genel Meclis Başkanı Sözen'den incelemelerde bulundu

23.08.2022 18:12
İl Genel Meclis Başkanı Sözen'den incelemelerde bulundu

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, taş ocağı ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, taş ocağı ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Açılışı geçen hafta yapılan Sabit Konkasörlü Cumayanı Taş Ocağı'na gelen Sözen, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül'den üretim kapasitesi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sözen. incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Asfalt üretiminde ihtiyaç duyulan agreganın sabit konkasörle üretimi aralıksız devam ediyor. Burada üretilen her malzeme bizim için elmas niteliğindedir. Hem asfalt yapımında kullanılacak malzemenin hem de yol alt temel malzemesinin üretimini gerçekleştirecek sabit konkasörümüz, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Ardından Sözen, Düzçam ve Güneşli köylerinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

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Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Ahmet Sözen, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İl Genel Meclis Başkanı Sözen'den incelemelerde bulundu - Son Dakika

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