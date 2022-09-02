Karabük'te 4 köyde imar planı yapılacak - Son Dakika
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Karabük'te 4 köyde imar planı yapılacak

02.09.2022 17:12
Karabük'te 4 köyde imar planı yapılacak

Karabük İl Genel Meclisi eylül ayı toplantılarının ikinci birleşimi, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

Karabük İl Genel Meclisi eylül ayı toplantılarının ikinci birleşimi, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, Yazıköy, Bulak, Bostanbükü ve Gayza köylerinde imar planının yapılması konusu görüşülerek karara bağlandı.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, alınan kararın ardından yaptığı konuşmada, imar planı çalışmalarına ilk olarak doğal gazın gelmesi için Yazıköy köyünden başlayacaklarını, ardından diğer köylerde de imar planı çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

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Bakan Varank'ın onayladığı projeyle istihdama katkı verilecek Bakan Varank'ın onayladığı projeyle istihdama katkı verilecek ATV aracıyla duvara çarpan sürücünün ölümden döndüğü anlar kamerada ATV aracıyla duvara çarpan sürücünün ölümden döndüğü anlar kamerada
Kaynak: AA

Ahmet Sözen, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te 4 köyde imar planı yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te 4 köyde imar planı yapılacak - Son Dakika
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