Son Dakika Haberleri: Karabük Son

Karabük Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 244Toplam Seçmen : 79.727Açılan Sandık : 170Açılan Sandık Oranı : % 69,67Kullanılan Oy : 43.080Geçerli Oy : 42.778Katılım Oranı : % 77,45PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPRAFET VERGİLİ% 40,8917.490AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,7117.417İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,287.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 244
Toplam Seçmen : 79.727
Açılan Sandık : 170
Açılan Sandık Oranı : % 69,67
Kullanılan Oy : 43.080
Geçerli Oy : 42.778
Katılım Oranı : % 77,45


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRAFET VERGİLİ% 40,8917.490
AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,7117.417
İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,287.390
DİĞER% 0,53226
SAADET PARTİSİMEHMET YÜCE% 0,25107
BBPMAHMUT MALKOÇ% 0,1877
BTPOSMAN ÖĞÜT% 0,0939
DSPMÜYESSER ŞENYÜREK% 0,0521
TKPGÖKER DEBAĞOĞLU% 0,0311
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

EFLANİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,98


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ERTUĞRUL% 45,13611
MHPHÜSNÜ AKIN% 31,46426
SAADET PARTİSİVELİ GÖZLEMECİ% 14,55197
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM BULUT% 8,79119
DİĞER% 0,071
ESKİPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 87,55


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜSEYİN DÖNMEZ% 54,8542
AK PARTİMUSTAFA YARKAN% 34,18338
İYİ PARTİUĞUR KAYABAŞI% 3,9439
BBPNİYAZİ KÜÇÜKYILMAZ% 3,2432
SAADET PARTİSİRAMAZAN TURAN% 2,1221
DPİKRAM AKBAŞ% 1,7217
OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,27


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYAKUP NARTER% 53,02202
CHPHİDAYET KASIMOĞLU% 30,97118
MHPBAHRİ EROĞLU% 15,7560
SAADET PARTİSİOSMAN ULUŞAN% 0,261
SAFRANBOLU

Açılan Sandık Oranı : % 48,31
Katılım Oranı : % 83,59


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPELİF KÖSE% 42,55.979
AK PARTİALİ KAYA% 38,295.387
MHPKADIN FATMA DANIŞMAN% 15,962.245
DİĞER% 2,01283
SAADET PARTİSİORHAN GÖKMEN% 0,73103
BBPHALİL İBRAHİM KARATAŞ% 0,3752
BTPELİF CAYMAZ% 0,1419
YENİCE

Açılan Sandık Oranı : % 37,93
Katılım Oranı : % 89,51


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPZEKİ ÇAYLI% 37,81926
AK PARTİCOŞKUN GÜVEN% 36,3889
CHPSABRİ CEBECİK% 24,13591
DİĞER% 1,0626
SAADET PARTİSİİSMAİL KİRENLİ% 0,6516
BTPŞAKİR KABACI% 0,041

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:20 Kaynak: AA

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