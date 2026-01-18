Karabük'te 109 Köy Yolu Kapandı, 7'si Açıldı

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 109 köy yolundan 7'si, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 109 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda kapalı köy yolu sayısının 102'ya düşürüldüğü aktarılan açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin 30 iş makinesiyle sahada görev yaptığı kaydedildi.
