Karabük'te 1600 Sosyal Konut Kura Çekimi

26.01.2026 20:16
Karabük'te inşa edilecek 1600 sosyal konutun hak sahipleri 30 Ocak'ta noter huzurunda belirlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Karabük'te inşa edilecek 1600 sosyal konutun hak sahipleri, 30 Ocak Cuma günü yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Karabük merkezde 1000, Yenice'de 200, Eskipazar'da 150, Safranbolu'da 150, Eflani'de 50 ve Ovacık'ta 50 konut inşa edilecek.

10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında başvuruları alınan proje için kura çekimi, 30 Ocak Cuma günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.

KBÜ Akademi'de personele hizmet içi eğitim veriliyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Akademi 2026 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programları kapsamında, maaş işlemlerinden sorumlu idari personele yönelik "Maaş Hesaplama Eğitimi" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde açılış konuşmasını KBÜ Personel Daire Başkanı Şaban Özkan'ın yaptığı eğitim programı, şefler Özlem Karaçam ve Melahat Turan Özdemir tarafından yürütüldü.

Teorik bilginin yanı sıra uygulamaya dayalı anlatımlarla desteklenen eğitim, katılımcıların maaş işlemlerine ilişkin bilgi ve becerilerinin güncellenmesine katkı sağladı.

Program sonunda Özkan tarafından Karaçam ve Özdemir'e teşekkür belgeleri verildi.

Kaynak: AA

