66 yaşındaki marangoz, kızıyla YKS'ye girdi - Son Dakika
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66 yaşındaki marangoz, kızıyla YKS'ye girdi

19.06.2022 15:20

Karabük'te 66 yaşındaki marangoz Ekrem Akdemir, 37 yaşındaki hemşire kızı Meryem Öztürk ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Karabük'te 66 yaşındaki marangoz Ekrem Akdemir, 37 yaşındaki hemşire kızı Meryem Öztürk ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Karabük Üniversitesinde kızıyla sınava katılan Akdemir, AA muhabirine, okumaya çocuk yaşlardan itibaren çok meraklı olduğunu ama o zamanki imkansızlıklar nedeniyle okuyamadığını söyledi.

Okumanın içinde ukde kaldığını belirten Akdemir, "İlkokul mezunuyken ortaokulu ve liseyi açıktan bitirdim. Bu sene üniversite sınavlarına katıldım. Hedefim Safranbolu Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümünü ya da Eflani Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı Güvenliği Bölümünü kazanmak." dedi.

Akdemir, okumanın yaşının olmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gençlere bütün şartları zorlayarak okumalarını öneririm. İki kız çocuğum var, biri öğretmen. Bendeki eğitim merakından dolayı üç üniversite bitirdi. Diğer çocuğum hemşire. Bugün onunla birlikte sınava girdim. O da ikinci üniversiteyi okuyor. Tekrar sınava girdi. İnşallah başka bir bölümü okumayı düşünüyor."

Sınavının iyi geçtiğini dile getiren Akdemir, bu sene istediği bölümü kazanamasa bile gelecek yıllarda sınava tekrar gireceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 66 yaşındaki marangoz, kızıyla YKS'ye girdi - Son Dakika

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