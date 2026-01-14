Karabük'te 77 Yaşındaki Adam Merdiven Boşluğunda Ölü Bulundu

KARABÜK'te Hasan K. (77) oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda komşusu tarafından ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi Yeni Doğan Sokak üzerinde bulunan Yeni Doğan apartmanında meydana geldi. Apartmanda oturan Hasan K., 3'üncü kattaki merdiven boşluğunda komşusu tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan K.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Hasan K.'nın cenazesi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,