Karabük'te bağımlılıkla mücadele toplantısı

Karabük Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.



Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Vali Yardımcısı Barboros Baran, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mustafa Kuraş, ilgili kamu kurum ve kuruluş amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Bağımlılıkla mücadelede sadece kolluk kuvvetlerinin değil, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, STK'ların ve vatandaşların da taşın altına elini koyması gerektiğini vurgulayan Vali Gürel, ülke genelinde olduğu gibi Karabük'te de her türlü bağımlılıkla topyekun mücadele edildiğini vurgulayarak, bağımlılıkla mücadelenin bir süreç olduğunu, bu sürecin ise en iyi şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.



Toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan genel bilgilendirmenin ardından, bundan sonraki süreçte kurum ve kuruluşlarca alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar hakkında kararlar alınarak yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi. - KARABÜK