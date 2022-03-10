Karabük'te bir grubun baltalı ve sopalı saldırısına uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Karabük'te bir grubun baltalı ve sopalı saldırısı sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle'de oturan S.A. (36), evinin önünde kendisini bekleyen grubun saldırısına uğradı.

S.A, aldığı sopa ve balta darbeleri ile yerde kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.A, sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk tedavisi yapılan S.A., daha sonra Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Görgü tanıklarını dinleyen ve güvenlik kameralarını izleyen polis, olaya karıştığını belirlediği E.K, G.Ö. ve A.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemin ardından Karabük Adliyesine getirilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.