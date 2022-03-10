Karabük'te bir grubun baltalı ve sopalı saldırısına uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te bir grubun baltalı ve sopalı saldırısına uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı

10.03.2022 19:07
Karabük'te bir grubun baltalı ve sopalı saldırısına uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı

Karabük'te bir grubun baltalı ve sopalı saldırısı sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Karabük'te bir grubun baltalı ve sopalı saldırısı sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle'de oturan S.A. (36), evinin önünde kendisini bekleyen grubun saldırısına uğradı.

S.A, aldığı sopa ve balta darbeleri ile yerde kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.A, sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk tedavisi yapılan S.A., daha sonra Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Görgü tanıklarını dinleyen ve güvenlik kameralarını izleyen polis, olaya karıştığını belirlediği E.K, G.Ö. ve A.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemin ardından Karabük Adliyesine getirilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Karabük'te yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı Karabük'te yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Araştırma, Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te bir grubun baltalı ve sopalı saldırısına uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Canlı yayına bu diyaloglar damga vurdu! İltifatlar havada uçuştu
18:38 Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ücretleri açıklaması: Yüzde 80'e varan bir gelir kaybı oldu
18:35 Galatasaraylı futbolcular tehlikeyle karşı karşıya! Beşiktaş maçına yoğun kar yağışı engel olabilir
18:31 Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklamalarına emojili yanıt
18:24 Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Kötü biten ilişkim yok
18:15 Mezarlıkta define aramaya çıktılar, 4 kişi bekçiler tarafından suçüstü yakalandı
18:00 Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak
17:49 ABD enflasyon verilerini açıkladı! Son 40 yılın en büyük artışını gösterdi
17:45 Rıdvan Dilmen, "Fırat Aydınus'u MHK başkanı yapmak istiyor" iddialarını tiye aldı: Can Ataklı olunca da gülüp geçtik
17:25 Antalya'daki zirvede Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın talimatları gündem oldu! Her yerde bomba aradılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 19:13:33. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te bir grubun baltalı ve sopalı saldırısına uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement