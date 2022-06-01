Dolandırıcılık şüphelisi terminalde yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcılık şüphelisi terminalde yakalandı

01.06.2022 15:06

Karabük'ün Yenice ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçeye bağlı Yeniköy köyünde oturan A.Ç'nin (79) evine giderek kendisini jandarma olarak tanıtan ve mağdurun 63 gram ağırlığındaki 3 bileziğini alan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin A.K. (50) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı Yenice terminalinde Adana'ya gitme hazırlığındayken üzerinde bileziklerle yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde kullanma aparatı ve Adana'da başka bir kişiden çalındığı değerlendirilen sürücü belgesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Yenice Adliyesine sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dolandırıcılık şüphelisi terminalde yakalandı
Dolandırıcılık şüphelisi terminalde yakalandı
Dolandırıcılık şüphelisi terminalde yakalandı

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Kaynak: AA

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