Karabük\'te İlk Kesisiz Beyin Ameliyatı

27.01.2026 16:32
Karabük'te burundan girilerek kesisiz hipofiz tümörü ameliyatı yapıldı, hastanın durumu iyi.

Karabük'te "kesisiz beyin tümörü ameliyatı" gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "ilk kez" hiçbir kesi yapılmadan, burundan girilerek "Endoskopik Transsfenoidal" yöntemle hipofiz tümörü ameliyatı yapıldı.

Hastaneye şiddetli baş ağrısı şikayetiyle başvuran bir hastanın çekilen MR görüntülemesinde, hipofiz bezinde tümör tespit edildi.

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Op. Dr. Zeynep Dağlar tarafından gerçekleştirilen ve Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniğinin de destek verdiği operasyonda, hastanın kafa tasında herhangi bir kesi açılmadan, burun deliklerinden endoskopik kamera sistemiyle girilerek tümör başarıyla çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dağlar, bu yöntemin Türkiye'de sayılı merkezlerde uygulandığını belirterek, "Gelişen teknoloji sayesinde, beynin orta bölümüne yerleşen tümörleri artık çevre dokulara zarar vermeden, burun yolunu kullanarak alabiliyoruz. Bu yöntem sayesinde hastalarımızda komplikasyon riski azalıyor, hastanede kalış süreleri kısalıyor ve normal hayatlarına çok daha hızlı dönebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Hastanenin güçlü teknolojik altyapısı ve multidisipliner çalışma anlayışı sayesinde ameliyatın gerçekleştiğini aktaran başhekim Doç. Dr. Erkan Doğan da şunları kaydetti:

"İlimizdeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasında ve bu tür ileri teknoloji gerektiren ameliyatların yapılabilmesi için gerekli donanımın sağlanmasında bizlerden desteğini esirgemeyen, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, milletvekillerimiz Sayın Cem Şahin ve Sayın Durmuş Ali Keskinkılıç'a, ayrıca AK Parti İl Başkanı Sayın Ferhat Salt ve İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. İsmail Kara'ya teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

