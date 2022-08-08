Karabük'te jandarmadan simülatörlü trafik eğitimi - Son Dakika
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Karabük'te jandarmadan simülatörlü trafik eğitimi

08.08.2022 20:04
Karabük'te jandarmadan simülatörlü trafik eğitimi

Karabük'te, Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil tırda öğrencilere ve vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Karabük'te, Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil tırda öğrencilere ve vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Kent Meydanı'na kurulan mobil eğitim tırında öğrencilere önce trafik kuralları anlatıldı. Öğrenciler ardından parkurda akülü araç kullanarak, teorik eğitimde edindikleri bilgileri uygulama fırsatı buldu.

Eğitim kapsamında yaklaşık 180 kişi, alkollü hissi veren "alkol gözlüğü" takarak penaltı atışları yaptı.

On kilometre hızla giderken takla atan bir araçta yaşananların deneyimlendiği emniyet kemeri simülatöründe ise vatandaşlar, emniyet kemerinin önemini yaşayarak öğrendi.

"Bi hareketine bakar hayat" sloganıyla verilen eğitimin yanı sıra 461 kişi emniyet kemeri simülasyon aracına binerek uygulamalı eğitim aldı.

Ekipler, yaklaşık 6 saat boyunca 250 çocuğa boyama kitabı, 480 kişiye de emniyet kemeri logolu el broşürü dağıttı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Tragger, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te jandarmadan simülatörlü trafik eğitimi - Son Dakika

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