Karabük'te jeotermal kaynak arama sahası ihalesi

Karabük'te jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 3 yıllığına ihale edilecek.

Karabük İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarında yer alan, muhammen bedeli 70 bin lira olan jeotermal kaynak arama sahası açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

İhalede geçici teminat bedeli 7 bin lira olarak belirlendi.

İhale 5 Kasım saat 12.00'de Karabük İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.