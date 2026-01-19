Karabük'te Kapanan Köy Yolları Açıldı - Son Dakika
Karabük'te Kapanan Köy Yolları Açıldı

Karabük\'te Kapanan Köy Yolları Açıldı
19.01.2026 23:32
Karabük'te kar nedeniyle kapanan 144 köy yolundan 123'ü ulaşıma açıldı, 21 yol kapalı kaldı.

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 144 köy yolundan 123'ü, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 144 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda kapalı köy yolu sayısının 21'e düşürüldüğü aktarılan açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin 32 iş makinesiyle sahada görev yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Karabük, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Kapanan Köy Yolları Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Karabük'te Kapanan Köy Yolları Açıldı - Son Dakika
