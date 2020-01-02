Karabük'te kar keyfi için yüksek kesimlere gittiler - Son Dakika
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Karabük'te kar keyfi için yüksek kesimlere gittiler

6 saat önce

Karabük'te kar keyfi için yüksek kesimlere gittilerKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kent merkezine kar yağmayınca yüksek kesimlere giden vatandaşlar, kar yağışının keyfini yaşadı.

Karabük'te kar keyfi için yüksek kesimlere gittiler

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kent merkezine kar yağmayınca yüksek kesimlere giden vatandaşlar, kar yağışının keyfini yaşadı.

Kent merkezine kar yağışı yaşanmazken, vatandaşlar yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını izlemek için yola düştü. Vatandaşların en çok tercih ettiği mekan ise Karabük- Bartın arasında ulaşımı sağlayan yolun 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi oldu. Kar yağışının etkili olduğu mevkide Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için kar küreme çalışması yaptı. Vatandaşlar, kar yağışını ve beyaz örtüyle kaplanan doğa manzarasını selfie yaparak ölümsüzleştirdi, kartopu oynayarak hoşça vakit geçirdi. Vatandaşlar, kent merkezinde hasret kaldıkları kar yağışının tadını çıkardıklarını söyledi.

Karabük'te kar keyfi için yüksek kesimlere gittiler

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:20 Kaynak: DHA
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