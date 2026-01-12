Karabük'te Kar Yağışı, Mandıranın Çatısını Çöktürdü - Son Dakika
Karabük'te Kar Yağışı, Mandıranın Çatısını Çöktürdü

Karabük\'te Kar Yağışı, Mandıranın Çatısını Çöktürdü
12.01.2026 16:08
Karabük'te kar yağışı nedeniyle mandıra çökmesi sonucu traktörler ve buğday zarar gördü.

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle bir mandıranın çatısı çökerken, 2 traktör, tarım ekipmanları ve 4 ton buğday zarar gördü.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Merkeze bağlı Saitler köyünde Murat Uysal'ın kiraladığı mandıranın çatısı, üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü. Çökme sırasında mandırada bulunan 2 traktörde maddi hasar oluşurken, çeşitli tarım aletleri ile yaklaşık 4 ton buğday da kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Murat Uysal'ın, geçen yıl Temmuz ayında merkeze bağlı Kamış köyünde çıkan orman yangınında evine ait deponun yandığı ve bu olayda da tarımsal ekipmanlarının zarar gördüğü öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Karabük, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük'te Kar Yağışı, Mandıranın Çatısını Çöktürdü - Son Dakika

SON DAKİKA: Karabük'te Kar Yağışı, Mandıranın Çatısını Çöktürdü - Son Dakika
