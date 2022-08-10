Edinilen bilgiye göre olay, Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Pülcükören köyü Karakoyunlu Mahallesi'nde yaşandı. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, 7 keçinin kayalık alanda mahsur kalması üzerine harekete geçti. Olay bölgesine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Keçiler ekiplerin çalışmalarının ardından sahibine teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karakoyunlu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayada mahsur kalan 7 keçinin imdadına ekipler yetişti - Son Dakika

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