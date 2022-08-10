Kayada mahsur kalan 7 keçinin imdadına ekipler yetişti - Son Dakika
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Kayada mahsur kalan 7 keçinin imdadına ekipler yetişti

10.08.2022 20:43
Kayada mahsur kalan 7 keçinin imdadına ekipler yetişti

Karabük'te kayalık alanda mahsur kalan keçilerin imdadına ekipler yetişti.

Karabük'te kayalık alanda mahsur kalan keçilerin imdadına ekipler yetişti.

Edinilen bilgiye göre olay, Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Pülcükören köyü Karakoyunlu Mahallesi'nde yaşandı. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, 7 keçinin kayalık alanda mahsur kalması üzerine harekete geçti. Olay bölgesine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Keçiler ekiplerin çalışmalarının ardından sahibine teslim edildi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Karakoyunlu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayada mahsur kalan 7 keçinin imdadına ekipler yetişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayada mahsur kalan 7 keçinin imdadına ekipler yetişti - Son Dakika
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