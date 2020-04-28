Karabük'te KTSO üyelerine nefes kredisi desteği

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenen üyelere yönelik başlatılan nefes kredisi ile ilgili açıklamada bulundu.

Mescier, yaptığı yazılı açıklamada, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından nefes kredisi uygulamasının dün Denizbank'la imzalandığını hatırlattı.

Covid-19 salgının etkilerini azaltmak ve üyelerin bu dönemde ilgili kaynağa ulaşmasını kolaylaştırmak adına TOBB nezdinde yapılan çalışmalar sonucunda nefes kredisinin Denizbank ile imzalandığını belirten Mescier, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kredinin şartları 2020 yılında anapara ödemesiz, yıllık yüzde 7,5 faizle olacaktır. Bir üyemiz azami 50 bin lira kredi kullanabilecek olup 2021 yılında 12 eşit taksitte aylık 4 bin 580 liralık ödemeler şeklinde ilgili bankaya ödemelerini yapacaktır. Krediden yararlanmak isteyen üyelerimizin odamızdan TOBB nefes kredisi ibareli faaliyet belgesini alarak Denizbank şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Kredinin yüzde 80'i hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti kapsamında olacak olup işletmelere 6 milyar lira kadar kredi sağlanması hedefleniyor. TOBB ve Denizbank iş birliğiyle sağlanan nefes kredisinin tüm üyelerimize hayırlı olmasını dileriz."