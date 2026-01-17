Karabük'te Motorlu Taşıt Sayısı 85 Bine Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Karabük'te Motorlu Taşıt Sayısı 85 Bine Ulaştı

Karabük\'te Motorlu Taşıt Sayısı 85 Bine Ulaştı
17.01.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre Karabük'te trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 85 bin 632 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te Aralık ayı itibariyle motorlu kara taşıt sayısı 85 bin 632 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde yıl içerisinde 2 milyon 368 bin 538 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, toplam kayıtlı taşıt sayısı 33 milyon 612 bin 650'ye ulaştı.

Batı Karadeniz illerinden Karabük'te bu dönem sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 85 bin 632 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre, Karabük'teki taşıtları 48 bin 243'ü otomobil, 10 bin 602'sini kamyonet, 3 bin 428'ini kamyon, 13 bin 932'sini motosiklet, bin 621'ini minibüs, 591'ini otobüs, 6 bin 846'sını traktör ve 364'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Komşu illerden Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 208 bin 264, Bartın'da ise 69 bin 291 oldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karabük, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karabük'te Motorlu Taşıt Sayısı 85 Bine Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Transfer videosu bomba Kasımpaşa Cenk Tosun’u açıkladı Transfer videosu bomba! Kasımpaşa Cenk Tosun'u açıkladı
TIR’dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu
Mourinho’nun ’’Kendi seviyeme döndüm’’ sözleri yeniden gündemde Mourinho'nun ''Kendi seviyeme döndüm'' sözleri yeniden gündemde
Temizlik işçisinin feci ölümü Çarpışan araçların arasında sıkıştı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çarpışan araçların arasında sıkıştı

15:08
Meteoroloji’den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:46
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı Meydanlarda halay çekiliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 15:29:50. #7.11#
SON DAKİKA: Karabük'te Motorlu Taşıt Sayısı 85 Bine Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.