Karabük'te Motosikletli Sürücüye 69 Bin Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karabük'te Motosikletli Sürücüye 69 Bin Ceza

05.02.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polisin 'dur' ihtarına uymayan ve ehliyetsiz sürücü O.A., 69 bin 200 lira ceza aldı.

KARABÜK'te, polisin 'dur' ihtarına uymayarak, ters yöne girip kaldırımdan kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü O.A.'ya 69 bin 200 lira ceza uygulandı.

Olay, 3 gün önce Balıklar Kayası Kavşağı'nda meydana geldi. 78 ACJ 690 plakalı motosikletin sürücüsü O.A., polisin 'dur' ihtarına uymadı. Ters yöne girip kaldırımdan kaçmaya çalışan O.A., polis tarafından yakalandı. Karabük Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, O.A.'ya yaptığı ihlallerden dolayı toplam 69 bin 200 lira idari para cezası uyguladı. Motosiklet, trafikten menedilip, otoparka çekildi.

Sürücü hakkında da 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'Görevli memura direnmek' suçlarından adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınıp, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen O.A., savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Öte yandan, sürücünün motosikletle kaçtığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Motosikletli Sürücüye 69 Bin Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:51:48. #7.11#
SON DAKİKA: Karabük'te Motosikletli Sürücüye 69 Bin Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.