Karabük\'te Öğrenciden Örnek Davranış

Karabük'te okula giderken İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan ve kar yağışı altında saygı duruşuna geçerek marşa eşlik eden öğrenci, örnek davranışı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından ödüllendirildi.

Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Şehit Nurettin Seki İlkokulu önünde yaşandı. Okula gitmek üzere yolda yürüyen Türkmenistan uyruklu 12 yaşındaki Jahangir Gapurjanov, okulda İstiklal Marşı'nın okunduğunu fark edince kar yağışına aldırış etmeden durarak saygı duruşuna geçti ve marşa eşlik etti. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından takdir toplayan Gapurjanov, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından makamında kabul edilerek çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Akbaş, sergilediği duyarlı davranıştan dolayı öğrenciyi tebrik etti.

Hediye takdiminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Jahangir Gapurjanov, "Pazar günü akşamı Sarıkamış Harekatı ile ilgili bir film izledim. Ertesi gün okula giderken İstiklal Marşı okunduğunu duydum. Hazır ola geçip eşlik ettim. Hava soğuktu. Aklıma izlediğim filmdeki şehitler geldi. O yüzden yapmam gereken davranışı yaptım" ifadelerini kullandı. - KARABÜK