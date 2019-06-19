Karabük'te sağanak ve fırtına
1 saat önce
Karabük Üniversitesinin (KBÜ) stadında kurulan platformun sağanak ve fırtına nedeniyle çökmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:39 Kaynak: AA
Üniversitesinin (KBÜ) stadında kurulan platformun sağanak ve fırtına nedeniyle çökmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, KBÜ Burhanettin Uysal
Ayyıldızlı Stadı'nda akşam yapılacak mezuniyet töreni için kurulan platform, sağanak ve fırtınanın etkisiyle bir anda çöktü.
Bu sırada platformun altında kalan 2 kişi, çevredekiler tarafından çıkarıldı. Hafif yaralanan kişilere, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yenişehir
ve 100. Yıl mahallerinde de sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, trafikte araçlar güçlükle ilerleyebildi.
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