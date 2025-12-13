Sır ölüm! Hastaneye gitmek için otelden çıktı, ormanda ölüsü bulundu - Son Dakika
Sır ölüm! Hastaneye gitmek için otelden çıktı, ormanda ölüsü bulundu

13.12.2025 17:19
Karabük'te hastaneye gitmek için kaldığı otelden ayrılan 29 yaşındaki adam, ormanda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te hastaneye gitmek için kaldığı otelden ayrılan Abizer Y. (29), ormanda ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te sır dolu bir olay yaşandı. Dini nikah yaptığı bir kadın ile birlikte şehirdeki bir otelde kalan Abizer Y. dün hastaneye gitmek için otelden ayrıldı.

CANSIZ BEDENİ ORMANDA BULUNDU

Kendisinden haber alınamayan Abizer Y. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar sonrası polis ekipleri, Abizer Y.'yi bulmak için çalışma başlattı. Abizer Y.'nin aracının Kapullu ile 5000 Evler arasındaki bağlantı yolunda olduğu tespit edildi. Bölgeye giden polis ekipleri, bu sabah Abizer Y.'nin ormanda cansız bedeni bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

İlk incelemede, Abizer Y.'nin vücudunda darp ya da yaralanma izine rastlanmadı. Abizer Y.'nin cansız bedeni otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnceleme, Karabük, Güncel, Son Dakika

