Tarım arazileri boş kalmayacak - Son Dakika

Hububat ekimine başlanan Karabük'te boş hiçbir arazinin kalmaması hedefleniyor.

Hububat, baklagil ve yem bitkileri üretiminin ağırlıklı olduğu kentte, Araç, Soğanlı ve Eskipazar çayları boyunca oluşan vadi tabanlarında sebze tarımı da yapılıyor.

Üretimde ilk sırayı hububatın aldığı Karabük'te, 2019-2020 'de 111 bin dekar alanda buğday, 28 bin dekar alanda arpa, 62 bin dekar alanda ise yem bitkisi ekildi.

Karabük'te "Ata Tohumu, Ata Toprağında Projesi" kapsamında, ekmeklik ve makarnalık buğdaylara kıyasla daha dayanıklı, lif açısından zengin, protein değeri yüksek siyez buğdayı da yetiştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen, 2 bin 350 dekar alanda ekimi yapılan siyez buğdayında bu yıl yaklaşık 470 ton ürün alındı.

Yağmurların başlamasıyla yeni sezon ekimlerine başlanan kentte hedef, boş hiçbir arazinin kalmaması yönünde.

"Geçen yılı çok bereketli geçirdik"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, sonbahar yağmurlarıyla Karabük'te 2021 üretim sezonu ekilişlerinin başladığını söyledi.

Geçen yılı çok bereketli ve güzel geçirdiklerini belirten Ayvalık, gelecek yılın da bereketli olmasını temenni etti.

Ayvalık, üretim sezonuna hazırlık için üreticilerin ihtiyacı olan hububat tohumluklarını Karabük'e getirdiklerini ifade ederek, "Bugüne kadar 220 ton buğday, 50 ton arpa ve 14 ton yem bitkisi tohumluğunu sonbahar ekilişlerinde üreticilerin hizmetine sunduk. Tohumları İl Özel İdaresi destekleriyle aldık." dedi.

Ayvalık, bu yıl hububattaki verim durumunun gelecek yıl da olmasını arzu ettiklerini dile getirerek, şöyle konuşu:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak en büyük hedefimiz boş hiçbir tarlanın kalmaması yönündedir. Bu kapsamda çalışmalarımızı yoğunlaştırmaktayız. Ekilişlerimiz yaklaşık bir buçuk ay daha devam edecek. Kasım sonuna kadar sahalardayız. Üreticilerimizle birlikteyiz, üretimdeyiz."