Son Dakika Haberleri: Karabük'te Trafik Kazası : 2 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası : 2 Yaralı

36 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük'te Trafik Kazası : 2 Yaralı, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın istikametinden Karabük'e gelen Ferdi İnan yönetimindeki 37 RE 702 plakalı mermer yüklü tır, Sfaranbolu ilçesi girişinde yol kenarına devrildi.

Dorsedeki mermerlerin çarpmasıyla motor kısmından kopan kabindeki sürücü ve yanında bulunan kardeşi Mesut İnan yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:46 Kaynak: AA

Bartın, Safranbolu, Karabük, Güncel
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