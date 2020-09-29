Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kirkille Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aziz Ç. yönetimindeki 34 NA 4860 plakalı cip ile Osman G. (75) idaresindeki 16 J 1605 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazayı diğer diğer sürücüler polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Osman G. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan G.A. ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlarda bulunan diğer üç kişi ise kazada yara almadan kurtuldu. - KARABÜK

Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı
Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı
Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı
Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı
Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı

Safranbolu, Karabük, Sabah, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Kuveyt Emiri El-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti Bakan Koca: Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te Son Dakika: Ermenistan temmuz ayında terör örgütü PKK ile anlaştı, 300 teröristi sınırda eğitim için kullandı Pedro Henrique, çöp konteyneri kenarına yemek arayan anne ve çocuğa yiyecek verdi İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı
Son Dakika: Ermenistan'ın Türkiye savaş uçağımızı düşürdü iddiasına jet yalanlama Son Dakika: Ermenistan'ın Türkiye savaş uçağımızı düşürdü iddiasına jet yalanlama         
17:28
Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz         
16:50
Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı         
16:05
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı         
15:54
Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu         
15:46
İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı         
15:25
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı         
14:39
Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu         
14:32
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturmada rapor çelişkisi: Cansız bedenin bulunduğu evin önünde kaç kişi vardı? Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturmada rapor çelişkisi: Cansız bedenin bulunduğu evin önünde kaç kişi vardı?         
11:05
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 17:39:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei