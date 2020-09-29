Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kirkille Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aziz Ç. yönetimindeki 34 NA 4860 plakalı cip ile Osman G. (75) idaresindeki 16 J 1605 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazayı diğer diğer sürücüler polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Osman G. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan G.A. ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlarda bulunan diğer üç kişi ise kazada yara almadan kurtuldu. - KARABÜK