Karabük'te uluslararası öğrenci temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karabük'te uluslararası öğrenci temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı
08.10.2020 17:41
Karabük'te, Karabük Üniversitesinde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi uluslararası öğrenci temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı.
Karabük'te, Karabük Üniversitesinde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi uluslararası öğrenci temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı.
Karabük Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından valilik toplantı salonunda düzenlenen programda, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, Karabük Üniversitesinde öğrenim gören birçok ülkenin öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi.
İl göç uzmanı tarafından ikamet izni süreçleri ve yapılan uyum çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirilen program, soru-cevap bölümüyle sona erdi.
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