Karabük'ten Kısa Kısa

Karabük
Valisi Fuat Gürel başkanlığında 31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili "seçim güvenliği toplantısı" yapıldı.
Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak
, İl Seçim Kurulu Başkanı Beytullah Özer, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz
, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Vali Yardımcısı İsmail Bayata, Safranbolu
Kaymakamı Fatih
Ürkmezer, Eflani
Kaymakamı Sinan Aşcı, Ovacık
Kaymakamı Mehmet Zahid
Doğu, Eskipazar
Kaymakamı Mehmet Yasin Erkan, Yenice
Kaymakamı Muhammet Evlice ve siyasi partilerin il başkanları katıldı.
Seçimin güvenli ve huzurlu bir ortamda yapılmasının sağlanması, halkın huzur ve güven içerisinde oylarını kullanabilmelerini sağlayabilmek amacıyla seçim öncesinde, seçim sırasında ve seçim sonrasında alınması gerekli tedbirlerin görüşüldüğü ve siyasi partilerin yapacakları siyasi faaliyetlerde karşılıklı saygı ve hoşgörü kuralları çerçevesinde davranmaları konusunda anlayış birliğine varıldığı toplantı, karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü proje değerlendirmesi
Vali Fuat Gürel başkanlığında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü projeleri değerlendirme toplantısı yapıldı.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda il müdürü Çetin Ayvalık
, müdürlüğün yürüttüğü projeler hakkında Gürel'e bilgi verdi.
Karabük'ün yerel çeşitlerinin ortaya çıkarılması ve üretiminin yaygınlaştırılması, köyler arası diyaloğu ve iletişimi arttırarak, kültürel bağların güçlendirilmesini sağlamak amacıyla "Ata Çeşidi Ata Toprağında" Projesinin hayata geçirildiğini ifade eden Ayvalık, özel eğitim öğrencilerine akademik eğitimin yanı sıra mesleki beceri kazandırmak amacıyla "Toprağa Özel Sevgi" Projesinin hayata geçirildiğini belirtti.
Ayvalık, "Sirke Sineğine Karşı Elma Sirkesi", "Ekmekte Sıfır Atık", "Süt Bizim Peynir Bizim" projelerinin hayata geçirildiğini kaydetti. OSB
toplantısı
Karabük Organize Sanayi Bölgesi
(OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.
Yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantının ardından Gürel, faaliyet gösteren bazı firmaları ziyaret etti.
Vali Gürel, ziyaret ettiği firmaların yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.