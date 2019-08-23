Son Dakika Haberleri: Karabük'ten kısa kısa
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Karabük'ten kısa kısa

33 dakika önce

Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamlığı yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

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Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamlığı yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Vali Gürel, burada yaptığı konuşmada, önümüzdeki hafta sonu itibariyle tüm birimleriyle Safranbolu Kaymakamlığının yeni binada hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Eski kaymakamlık binasının olduğu alanı Karabük Üniversitesine yer teslimini yapacaklarını belirten Gürel, "Safranbolulu hemşehrimiz Türk film yönetmeni, yapımcı, senaryo yazarı ve iş adamı Türker İnanoğlu tarafından kendi adını taşıyan iletişim fakültesi yapımına en kısa sürede başlanacak." dedi.

İncelemelere, Vali Yardımcısı ve Safranbolu Kaymakam vekili Barboros Baran, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve ilçe protokolü katıldı.

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Islam'dan Başkan Vergili'ye ziyaret

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Mohammad Monirul Islam, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti.

Başkan Vergili, ziyaretinden dolayı Başkonsolos Islam'a teşekkür etti.

Safranbolu Belediyesinden hasta ziyareti

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, Safranbolu Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, sosyal ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışları çerçevesinde vatandaşlarla iç içe, gönül gönüle olmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda gerçekleştirdikleri projelerden birisi olan hasta ziyaretlerine devam ettiklerini belirten Köse, "Hemşehrilerimizin ihtiyaçları olup olmadığını soruyor, ihtiyaçları doğrultusunda hediyeler takdim ediyoruz. En büyük mutluluğumuz ise bizlere olan olumlu geri dönüşler. Bu vesile ile tüm hastalarımıza acil şifalar, hasta yakınlarına kolaylıklar diliyorum." dedi.

Safranbolu, Fuat Gürel, AK Parti, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:56 Kaynak: AA
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