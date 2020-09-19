Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Protokol üyeleri daha sonra Safranbolu şehir mezarlığına geçti. Tören, gazi ve şehit ailelerine çiçek takdimi ile son buldu.

Törene, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse, 125 Jandarma Eğitim Alay Komutanı Hasan Başkök, kurum amirleri, parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Safranbolu Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtacak

Safranbolu Belediye başkanı Elif Köse, Eğitime Destek Projesi ile uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında hayata geçirilen Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenimini evden devam ettirmek durumunda olan ancak bilgisayara sahip olamadığı için derslerini takip edemeyen öğrencilere tablet yardımı yapılacağı belirtildi.

19 Eylül Gaziler Günü

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tuğ, mesajında, vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan Türk milletinin tarihinin, bu uğurda kahramanca verilen mücadelelerle dolu olduğunu belirtti.

Bu durumun en güzel örneğinin gaziler olduğunu ifade eden Tuğ, açıklamasında şunları kaydetti:

"Vatanı ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda yüce milletimizin her daim şiarı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı olmuş ve bu bundan sonrada böyle olmaya devam edecektir. Şanlı tarihimiz boyunca kutsal vatanımızın her karış toprağının ve bağımsızlığımızın diyetini kanıyla, canıyla ödeyen aziz milletimiz bunu vatan ve millet uğruna hayatlarını seve seve feda eden ve tarih boyunca destanlar yazan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçludur."

Aday köyünde içmesuyu isale hattı yapım çalışmalarına başlanıldı

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eflani ilçesi Aday köyünde içmesuyu isale hattı yapım çalışmalarına başladı.

Ekipler, Alpagut köyü sınırlarında bulunan içmesuyunu yaklaşık 4 bin 500 metreden getirerek Aday köyünde yaşayan vatandaşların su sorununu çözüme kavuşturacak.

19 Eylül Gaziler Günü, Safranbolu, Karabük, Tören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 17:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

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