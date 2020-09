Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eflani ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İlk olarak Kaymakamlığa gelen Gürel, Kaymakam İbrahim Şenkon'dan bilgi aldı.

Şehit ailesini de ziyaret eden Gürel, daha sonra Gelicek köyüne geçerek incelemelerde bulundu.

Yapımı devam eden Eflani- Daday, Karacapınar-Demirliyolu yolları ve Bostancı göletine de giderek inceleme yapan Gürel'e AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Özel İdare ve Karayolları yetkilileri de eşlik etti.

KBÜ'de sempozyum

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 23-25 Eylül'de yapılacak olan "The 2nd International Symposium of Engineerig Applications on Civil Engineering and Earth Sciences 2020 (IEACES2020)" sempozyumu online gerçekleştirilecek.

Sempozyumda, inşaat mühendisliği ve yer bilimleri ile ilgili mühendislik uygulamaları alanında en son gelişmeleri ve araştırmaları paylaşmak üzere bilim insanları, araştırmacılar ve uzmanlar bir araya gelecek.

Safranbolu'da okullar dezenfekte edildi

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ediliyor.

Düzenli olarak cuma günleri tüm camilerin bahçelerini özel solüsyonlarla yıkayan ve durakları dezenfekte eden ekipler, yüz yüze eğitimin başlaması ile artık okullara da dezenfekte çalışmalarına başladı.