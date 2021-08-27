Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, halk ekmek büfelerinde 200 gram ekmeğin 1 lira 20 kuruştan satılacağını bildirdi.

Vergili, kentte Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetiminin, 220 gram ekmeği 2 liraya çıkaran tarifeyi onayladığını üzülerek öğrendiğini belirtti.

Belediye olarak halka ucuz ekmek sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Vergili, "Gerekirse Halk Ekmek Fabrikamızın kapasitesini artıracak, muhtarlarımızla yapılacak görüşmeler doğrultusunda mahallelerimizde talep edilen noktalara yeni büfeler koyarak satış noktalarımızı çoğaltacağız. Halk ekmek büfelerinde 200 gram ekmek 1 lira 20 kuruştan satılacak." ifadelerini kullandı.

Safranbolu İtfaiyesinde eğitimler sürüyor

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Müdürlük tarafından okullarda ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ilk yardım ve yangın anında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi veriliyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tecrübeli kadrosuyla itfaiyeyle her zaman gurur duyduklarını belirterek, "Ne yazık ki son dönemde sık sık ve üzülerek yaşadığımız yangınlarla ilgili mutlaka bilgi sahibi olunması gerekiyor. Bu nedenle müdürlüğümüz tarafından verilen eğitim ve seminerlerin insan hayatı için önemi bir kat daha artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Köse, ekiplerin belirli periyotlarla Safranbolu'da en çok turist alan Tarihi Çarşı'da, otel, pansiyon gibi mekanlarda da sık sık denetimler yaptığını, yangın anında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirmede bulunduğunu kaydetti.