Karabük'ün ihracat başarısı - Son Dakika

Karabük'ün ihracat başarısı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mehmet Mescier, geçtiğimiz günlerde Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) tarafından tanıtımı yapılan 2019 yılı "Türkiye'nin İlk 1000 ihracatçısı Prestij Kitabı" listesinde illerinden 4 firmanın yer aldığını bildirdi.

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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mehmet Mescier, geçtiğimiz günlerde Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) tarafından tanıtımı yapılan 2019 yılı "Türkiye'nin İlk 1000 ihracatçısı Prestij Kitabı" listesinde illerinden 4 firmanın yer aldığını bildirdi.

Mescier, yaptığı yazılı açıklamada, Karabük'ün ülke ihracatına önemli oranda katkı verdiğini, ilk 1000 içinde yer alan Mescier Dış Ticaret Ltd. Şti., Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri AŞ, Boskay Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Işık Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin şehir için önemli bir gelir ve gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Üreten ve katma değer oluşturan sanayi kültürünü ihracat ile taçlandıran ve listede yer alan tüm işverenler ile çalışanlarını tebrik eden Mescier, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ihracat konusunda yapılan yatırımlar ve destekler ilimizde de olumlu reaksiyon göstermiştir. İhracat yapan firma sayısındaki artış ve var olan ihracatçıların pazarda kendilerine daha iyi konum bulmaları da bunun bir göstergesidir. 2020 yılının ilk 6 ayında 140 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kentimiz 7. ayda da 173 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmıştır. 2020 yılının ocak ayında ülke genelindeki en büyük ihracat artışını gerçekleştiren ilimiz, ocak ayında TİM verilerine göre yüzde 110'luk bir ihracat artışı ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlamıştır."

Mescier, açıklamasında, "Kentimizin ihracatta daha önemli pazar paylarına hakim olması en önemli gayelerimizdendir. İlimizin sanayi alt yapısının en güçlü dinamiği demir çelik olduğundan ihracattaki paydada en önemli oran yine demir çeliğe aittir. İlimizden yapılan ihracatın yüzde 90'ının demir çelik olmasını uzun vadede bir dezavantaj olarak görüyoruz. Kent ekonomisine katkının daha aktif olması için farklı sektörlerin de ihracata ağırlık vermelerini sağlamamız gerekiyor. İlimizin demir çelikten sonraki en çok ihracatı gerçekleştiren sektörleri arasında yer alan makine ve aksamları, tekstil, iklimlendirme ve orman ürünlerinin de ihracattaki paylarının artırılması kentimizin ekonomik gelişimine olumlu katkı sağlamıştır. İhracat kalemlerinin çeşitlendirilmesi ve var olan farklı sektörlerdeki ihracatçıların paylarının artırılması için KTSO olarak etkin bir çalışma gerçekleştirmekteyiz. Kasım 2019 tarihinden bu yana İhracat Destek Ofisi ve Danışmanlık faaliyetlerimiz ile ilimiz ihracatçılarına destek vermeye başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Karabük'ün ihracat başarısı

İhracat, Türkiye, Karabük, Mescier, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karabük'ün ihracat başarısı - Son Dakika Ekonomi

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