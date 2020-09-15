Karabük Valisi Gürel, "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" kitabını inceledi - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" kitabını inceledi.

AA muhabiri Ahmet Özler'i makamında kabul eden Vali Gürel, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

AA'nın her konuda önemli bir vazife üstlendiğini belirten Gürel, "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" kitabı ile de bunu kanıtladığını, çok güzel bir eseri ortaya koyduğunu ifade etti.

Özler de Vali Gürel'e AA'nın Karabük'teki çalışmaları hakkında bilgi verdi.