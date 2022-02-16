Karabük Valisi Gürel'den kamu kurumlarına ziyaret - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, bazı kamu kurumlarına ziyaretlerde bulundu.

Vali Gürel, ilk olarak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü (İŞKUR) ziyaret ederek İl Müdürü Mustafa Çalış'tan 2021'de yapılan ve bu yıl planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalış, yaptığı sunumda, 2021'de salgına rağmen işverenlerden 6 bin 99 açık iş gücü talebi alındığını, 3 bin 949 kişinin işe yerleştirildiğini, aktif kayıtlı işsiz sayısının 11 bin 422 olduğunu kaydetti.

İşverenlerin iş yerinde personel yetiştirmesine dayalı 3 ve 6 ay süreyle İŞKUR tarafından finanse edilen İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 649 program açıldığını aktaran Çalış, 902'si kadın 1871 kişinin katıldığı bu programlar için 23 milyon 668 bin 985 lira bütçe kullanıldığını ifade etti.

Vali Gürel, daha sonra Karabük Gar Müdürlüğünü ziyaret etti, Gar Müdürü Aydın Çeştepe'den 2021'deki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çeştepe, Ankara'da 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı Irmak- Zonguldak hattının 293 kilometresinde bulunan Karabük Gar Müdürlüğünün 1932 yılında yapıldığını, hattın açılışının 1935'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

12 bin 532 kilometrelik demir yolu ağının 119 kilometrelik kısmının il sınırları içerisinde bulunduğunu aktaran Çeştepe, müdürlük olarak 159 bin 729 metrekare işletme sahası üzerine konuşlandıklarını kaydetti.

İl sınırları içerisinde bulunan demir yolu ağının, Zonguldak yönünden Kayadibi İstasyonu ile başlayıp Çankırı yönünden İsmetpaşa İstasyonu ile bittiğini, Yeşil Yenice ile Eskipazar istasyonlarının da bulunduğunu aktaran Çeştepe, yolcu taşımacılığının Karabük-Zonguldak arasında yapıldığından bu taşımacılığın 4 yolcu treniyle gerçekleştirildiğini, yol çalışmaları nedeniyle Karabük-Çankırı yolcu trenlerine ara verildiğini, Karabük-Zonguldak arasında çalışan trenler için 2021'de 55 bin 448 bilet satıldığını belirtti.

Vali Fuat Gürel, son olarak İl Defterdarlığını ziyaret ederek Defterdar Osman Koçaş'tan geçen yılki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Defterdarlığın misyonu ve vizyonu hakkında bilgiler vererek sunuma başlayan Koçaş, 2021'de bütçe geliri olarak 2 milyon 429 bin 308 lira tahakkuk, 1 milyon 849 bin 161 lira tahsilat gerçekleştirildiğini, tahsilat olarak yüzde 76 oranının yakalandığını kaydetti.