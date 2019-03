Karabüklü Tekvandocudan Amerika'da Başarı

Karabüklü tekvandocu Ali Can Özcan, Amerika'da düzenlenen şampiyonda üçüncülük elde etti.

Karabüklü tekvandocu Ali Can Özcan, Amerika'da düzenlenen şampiyonda üçüncülük elde etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Amerika'da düzenlenen Para Tekvando Şampiyonası'na katılan Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Ali Can Özcan'ın dereceyle yurda döndüğü belirtildi.



Açıklamada, "Karabük ve ülkemizi Amerika'da düzenlenen şampiyonada temsil eden sporcumuz Ali Can Özcan üçüncülük elde etmiştir. Sporcumuzu tebrik eder başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Rakip Futbolcuları Jiletlediği İddia Edilen Amedsporlu Futbolcu, Adli Kontrol Uygulamasıyla Serbest Bırakıldı

Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya Milli Davet

Hannover Maçında 2 Gol Atan Ozan Kabak, Alman Basının Gündeminde

NBA'de Pau Gasol, Ersan İlyasova'nın Takım Arkadaşı Oldu