Karaburun'da edebiyat dolu yaz - Son Dakika

16-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen söyleşilerde Karaburunlular, sanatın ve edebiyatın güzellikleri eşliğinde hoşça vakit geçirdi.

Pagos Yayıncılık'ın katkı sunduğu etkinliklerin geçen yıl pandemi koşulları nedeniyle ertelenmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İzmir'den ve yurdun farklı kentlerinden ilçeye gelen sanatçılara teşekkür etti.

CUMHURİYETİN YILMAZ SAVUNUCULARI

Yaz aylarında ilçedeki sosyal etkinliklerin önemli bir parçasının edebiyat ve şiir etkinliklerinin oluşturduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Bu tür kültürel etkinliklerde sadece sanatın ve edebiyatın doyumsuz keyfini yaşamıyor, ülkemizin toplumsal sorunlarına yönelik fikir alışverişinde de bulunuyoruz. Hayatın akışı içinde çoğu zaman ıskaladığımız güzelliklerin farkına varıyor, Cumhuriyet devriminin yılmaz savunucuları sanatçılarımızla gurur duyuyoruz." dedi.

"Karaburun Edebiyat ve Sanat Söyleşileri"nin bu yılki etkinliklerine Bedri Karayağmurlar, Oğuz Tümbaş, Cevdet Yüceer, Emel Bala, Alpaslan Bilen, Necla Uyanık Bilgilioğlu, Murteza Albayrak, Ferda İzbudak Akıncı ve Hülya Nutku'nun aralarında bulunduğu çok sayıda şair, yazar ve sanatçı katıldı.