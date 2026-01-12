Karaca avlayan kişiye büyük ceza - Son Dakika
Karaca avlayan kişiye büyük ceza

12.01.2026 17:30
Kırklareli'nde Y.E.S.'ye karaca avladığı için 50 bin 943 lira ceza kesildi.

KIRKLARELİ'de karaca avlayan Y.E.S.'ye 50 bin 943 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkeze bağlı Çağlayık köyünde Y.E.S.'nin aracını şüphe üzerine kontrol etti. Kontrolde araçta avlandığı tespit edilen bir karaca bulundu. Durumun bildirildiği Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Y.E.S.'ye 50 bin 943 lira ceza uygulandı.

Kaynak: DHA

