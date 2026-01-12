Karaca avlayan kişiye büyük ceza

KIRKLARELİ'de karaca avlayan Y.E.S.'ye 50 bin 943 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkeze bağlı Çağlayık köyünde Y.E.S.'nin aracını şüphe üzerine kontrol etti. Kontrolde araçta avlandığı tespit edilen bir karaca bulundu. Durumun bildirildiği Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Y.E.S.'ye 50 bin 943 lira ceza uygulandı.