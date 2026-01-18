Karacabey Belediyespor, İnegölspor'a 1-0 Yenildi - Son Dakika
Karacabey Belediyespor, İnegölspor'a 1-0 Yenildi

Karacabey Belediyespor, İnegölspor'a 1-0 Yenildi
18.01.2026 19:29
2. Lig'de Karacabey Belediyespor, İnegölspor'a evinde 1-0 kaybetti. Yasin Ozan'ın golü belirledi.

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Ahmet Resuloğlu, Esra Arıkboğa, Alişan Küçükkoçak

KARACABEY BELEDİYESPOR: Deniz Aydın, Kadir Turhan, Furkan Metin, Abdullah Balıkuv, Abdullah Balıkçı, Mehmet Özdıraz, Berke Özgün, İbrahim Can Köse, Muhammed Enes Yılmaz, Uğur Mustafa Türk (Dk.77 Furkan Yasin Yalçın), Fahri Pınar

İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Orhan Aktaş, Enes Yılmaz, Taner Gümüş, Efekan Karayazı(Dk.77 Taha Recep Cebeci), Hüseyin Afkan, Emre Keleşoğlu, Yasin Ozan (Dk.89 Hasan Alp Altınoluk), Özcan Aydın

GOL: Dk.84 Yasin Ozan (İnegölspor)

KIRMIZI KART: Dk. 74 Berke Özgün (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Kadir Turhan (Karacabey Belediyespor) Yasin Ozan (İnegölspor)

2'nci Lig'in 20'nci haftasında Karacabey Belediyespor evinde konuk ettiği İnegölspor'a 1-0 mağlup oldu.

Kaynak: DHA

