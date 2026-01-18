Karacabey Belediyespor, İnegölspor\'a 1-0 Yenildi

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Ahmet Resuloğlu, Esra Arıkboğa, Alişan Küçükkoçak
KARACABEY BELEDİYESPOR: Deniz Aydın, Kadir Turhan, Furkan Metin, Abdullah Balıkuv, Abdullah Balıkçı, Mehmet Özdıraz, Berke Özgün, İbrahim Can Köse, Muhammed Enes Yılmaz, Uğur Mustafa Türk (Dk.77 Furkan Yasin Yalçın), Fahri Pınar
İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Orhan Aktaş, Enes Yılmaz, Taner Gümüş, Efekan Karayazı(Dk.77 Taha Recep Cebeci), Hüseyin Afkan, Emre Keleşoğlu, Yasin Ozan (Dk.89 Hasan Alp Altınoluk), Özcan Aydın
GOL: Dk.84 Yasin Ozan (İnegölspor)
KIRMIZI KART: Dk. 74 Berke Özgün (Karacabey Belediyespor)
SARI KARTLAR: Kadir Turhan (Karacabey Belediyespor) Yasin Ozan (İnegölspor)
2'nci Lig'in 20'nci haftasında Karacabey Belediyespor evinde konuk ettiği İnegölspor'a 1-0 mağlup oldu.
