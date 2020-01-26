Karacabey Belediyespor - Yozgatspor: 2-0

Karşılaşma sonucunda, Karacabey Belediyespor, Yozgatspor'u 2-0 mağlup etti.

89'uncu dakikada İlyas'ın kullandığı korner vuruşunda topla buluşan Onur yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-0

11'inci dakikada Sefa'nın ceza sahasına yaptığı ortayla topla buluşan Abuzer'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Yozgatspor'u 2-0 mağlup etti. Aldığı galibiyet sonrasında liderliğini açık ara devam ettiren Karacabey Belediyespor puanını 44'e yükseltirken, Yozgatsporspor 20 puanda kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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