Son Dakika Haberleri: Karacabey'de dördüncü kattan düşen çocuk yaralandı
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Karacabey'de dördüncü kattan düşen çocuk yaralandı

2 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen çocuk yaralandı.

Karacabey'de dördüncü kattan düşen çocuk yaralandı, System.String[]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Saadet Mahallesi Şirinevler Konut Yapı Kooparatifi'nde oturan Arslan ailesinin 1,5 yaşındaki çocuğu Eray Arslan, dördüncü kattaki evin balkonundan düşerek yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Çocuğun ayaklarında kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Şirinevler, Karacabey, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:32 Kaynak: AA
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