Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Fırat B. (30) ve M.U.'nun (26) Hamidiye ile Tabaklar Mahalleri'nde bulunan evlerine operasyon yaptı. 30 gram bonzai, 5 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan 4 adet pipe ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fırat B. (30) tutuklanırken, M.U.(26) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.