Karacabey'de Yangın: Hayvanlar Kurtarıldı - Son Dakika
Karacabey'de Yangın: Hayvanlar Kurtarıldı

08.01.2026 13:27
Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan yangında hayvanlar zarar görmeden tahliye edildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde alev alev yanan ağılda şans eseri hayvanlar zarar görmedi.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Bayıraltı mevkiinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki çobanlar ve vatandaşların müdahalesiyle ağıl içerisindeki hayvanlar zarar görmeden tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen ağılı yarım saat içerisinde söndürdü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karacabey, Hayvanlar, Güvenlik, 3-sayfa, Bursa, Son Dakika

