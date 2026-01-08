Karacabey\'de Yangın: Hayvanlar Kurtarıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde alev alev yanan ağılda şans eseri hayvanlar zarar görmedi.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Bayıraltı mevkiinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki çobanlar ve vatandaşların müdahalesiyle ağıl içerisindeki hayvanlar zarar görmeden tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen ağılı yarım saat içerisinde söndürdü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA