Karacabey'deki Altın Kazasında Kayıp Açıklaması - Son Dakika
Karacabey'deki Altın Kazasında Kayıp Açıklaması

23.01.2026 17:54
Zırhlı aracın kazasında kaybolan 8 kg altın için firma, sabotaj iddialarını reddetti ve arama sürüyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarında altın sevkiyatı yapan zırhlı aracın yaptığı kazada 8 kilogram altının kaybolmasına ilişkin olarak firma, olayda herhangi bir sabotaj ya da kasıt bulunmadığını, kayıp altınlara ilişkin arama çalışmalarının güvenlik güçleriyle koordineli şekilde sürdüğünü açıkladı.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Bursa'nın Karacabey ilçesi mevkiinde 20 Ocak gecesi altın taşıyan zırhlı aracın karıştığı trafik kazasına ilişkin firma tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yaşanan olayda herhangi bir sabotaj, kasıt ya da art niyet söz konusu değildir. Kazaya karışan araçta görev yapan personellerimiz, tamamı kendi bünyemizde yer alan güvenilir ve deneyimli çalışma arkadaşlarımızdır. Personelimizin sağlık ve güvenliği şirketimiz için her şeyin önündedir. Meydana gelen bu elim kazada görevli personellerimizin hafif yaralanmalarla kurtulmuş olması en büyük tesellimizdir. Kaza sonrası yapılan kontrollerde araçta taşınan 11 adet 1 kilogramlık külçe altının bir kısmının kazanın etkisiyle aracın iç bölümünde farklı noktalara savrulduğu tespit edilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen külçelere yönelik arama çalışmaları, hurdaya dönen araç içerisinde ve olay sahasında güvenlik güçleriyle koordineli şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Söz konusu külçelerin de bulunacağına dair kanaatimiz tamdır. Süreç, ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde şeffaf ve kontrollü biçimde yürütülmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Karacabey, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Bursa, Son Dakika

