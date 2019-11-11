Son Dakika Haberleri: Karacabey'e orman işletme müdürlüğü kurulacak
Son Dakika Güncel Karacabey'e orman işletme müdürlüğü kurulacak

Karacabey'e orman işletme müdürlüğü kurulacak

7 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesine orman işletme müdürlüğü kurulacağı bildirildi.

Karacabey'e orman işletme müdürlüğü kurulacak, System.String[]

Bursa'nın Karacabey ilçesine orman işletme müdürlüğü kurulacağı bildirildi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan gazetecilere yaptığı açıklamada ilçede longoz ormanları, defne ormanları ve ıhlamur bulunduğunu belirtti.

İlçenin bu yapısı nedeniyle orman işletme müdürlüğü kurulmasını önemsediklerini ifade eden Özkan, bu yönde de kararın açıklandığını kaydetti.

Özkan karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan da Karacabey Orman İşletme Müdürlüğünün ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Orman İşletme Müdürlüğü, Karacabey, Ali Özkan, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:28 Kaynak: AA
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