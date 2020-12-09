Karacasu'da Güneş Enerji Santrali müjdesi - Son Dakika

Karacasu Belediyesi'nde 2016 yılından bu yana kurulması planlanan ancak yapılamayan Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) yapım çalışmalarına Belediye Başkanı Zeki İnal'ın girişimleriyle 2020 yılının son aylarında başlandı.

Belediye Başkanı Zeki İnal'ın girişimleri ile hayata geçirmek için çalışmaların başlatıldığı GES projesi Cuma Mahallesi'nde bulunan belediye arsasında 3 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak. Proje hayata geçtiğinde Karacasu Belediyesi yıllık 600 bin lirayı bulan elektrik parasını ödemekten kurtulacak ve önemli bir gider kalemi belediye bütçesinde kalacak. 20 dönüm üzerinde 3 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak olan bin 300 adet panelin yer alacağı tesiste normal şartlarda saatte ortalama 320 KW enerji üretileceği ve üretilecek enerjinin elektrik dağıtım şirketine aktarılarak belediyenin elektrik giderinden düşüleceği bilgisi verildi. Aylık 45 bin lira olmak üzere yıllık 540 bin lira elektrik gideri olan Karacasu Belediyesi, kullandığı elektriğin tamamını güneş enerjisi olarak üretmesi halinde bu giderden kurtulacak. 3 milyon lira maliyeti olacak proje tamamlandığında 5-6 yılda kendisini amorti etmesi bekleniyor.

Belediye Başkanı Zeki İnal, Cuma Mahallesi Mezarlığı üzerinde Yazır yönünde 20 dönüm üzerinde 3 bin metrekarelik alan üzerinde çalışmalarına başlanan Güneş Enerjisi Santrali çalışmalarını yerinde inceledi. Panellerin oturtulacağı direklerin dikimine başlanan alanda incelemelerde bulunan Başkan İnal, "Projenin Şubat ayının 3'üncü haftası gibi tamamlanmasını bekliyoruz. Proje hayata geçtiğinde Karacasu Belediyesi olarak yıllık 600 bin lirayı bulan elektrik parasını ödemekten kurtulacağız ve önemli bir gider kalemi belediyemizin bütçesinde kalacak" dedi. - AYDIN