Karacasu'da kurallara uymayan tesisler kapatılacak - Son Dakika

Karacasu'da kurallara uymayan tesisler kapatılacak

Aydın'ın Karacasu ilçesinde HES Kodu sorgulaması yapmadan müşteri kabul eden konaklama tesislerinin faaliyetleri 10 gün süreyle durdurulacak.

Karacasu'da kurallara uymayan tesisler kapatılacak, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinde HES Kodu sorgulaması yapmadan müşteri kabul eden konaklama tesislerinin faaliyetleri 10 gün süreyle durdurulacak.

Karacasu İlçe Hıfzıssıhha ve Salgın Yönetimi İlçe Kurulları, Kaymakam Ahmet Soley'in çağrısı üzerine toplandı. İlçe genelinde salgının kontrol altına alınmasına ilişkin yeni tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, tedbirlere uymayan vatandaş ve işletmeler ile ilgili de idari para cezaları belli oldu. İlçe genelinde bulunan tüm konaklama tesislerinde de HES Kodu olmadan müşteri alınmaması kararı alınırken, tesislerde bulunduğu süre içerisinde salgın semptomları gösteren veya temaslı olduğu tespit edilen kişiler de misafir izolasyon odalarına alınacak. Misafir izolasyon odası bulunmayan tesislerde ise izleme merkezine teslim edilecek. Yine yapılan denetimler kapsamında HES Kodu sorgulaması yapmadan müşteri kabul eden konaklama tesislerinin faaliyetleri 10 gün süreyle durdurulacak.

"Kurallara uymayan işyerlerine 3 bin 150 TL ceza"

İlçe genelinde yürütülen çalışmalar ve son durumun görüşüldüğü toplantıda 29 Ağustos tarihinde içecek servisi yapılan işletmelere getirilen pet bardak kullanımı zorunluluğu da bardakların su ve deterjan ile dikkatlice yıkanması şartı ile kaldırıldı. Sadece ilçe pazarının kurulduğu Pazartesi günü oluşan yoğunluk sebebiyle pet bardak kullanımı şartı koşulurken alınan karar kapsamında pet bardak kullanım zorunluluğunun kaldırılması 5 Ekim itibariyle yürürlüğe girecek. Alınması gereken tedbirlerin dışında işyerlerinde sosyal mesafe kuralını ihlal etme, maskeyi doğru kullanmama ve el hijyenine dikkat etmeme aykırılıklarını gerçekleştirenlere 900 TL, aynı kurallara uymayan işyeri sahibi ya da çalışanlara da 3 bin 150 TL idari ceza uygulanacak. Denetimler kapsamında suç teşkil edecek davranışta bulunan kişilere de adli işlem uygulanması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak. - AYDIN

Karacasu'da kurallara uymayan tesisler kapatılacak
Karacasu'da kurallara uymayan tesisler kapatılacak
Karacasu'da kurallara uymayan tesisler kapatılacak

Türk Lirası, Karacasu, Aydın, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karacasu'da kurallara uymayan tesisler kapatılacak - Son Dakika

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